Die Fußballwelt scheint es angenehm zu finden auf der Arabischen Halbinsel. Gerade erst haben sich die Fußballnationalteams von der Weltmeisterschaft in Katar verabschiedet, da geht es in Saudi-Arabien weiter. In dem wahhabitischen Königreich finden im Januar sowohl der Fußball-Super-Cup zwischen den italienischen Lokalrivalen AC und Inter Mailand als auch die Halbfinals und das Endspiel des spanischen Pendants statt. Und damit nicht genug: Golf, Boxen, Formel 1, Handball – der Lockruf des Geldes wird in vielen Sportarten erhört.