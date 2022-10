Ist Niemanns Entwicklung ungewöhnlich?

Chess.com hat sich zudem Niemanns Entwicklung im klassischen Schach angesehen, um weitere Hinweise auf Betrug zu finden. Niemann sei etwa der einzige junge Spieler in den Top-50 der Weltrangliste, der erst im Alter von 17 Jahren Großmeister geworden sei. Alle anderen Talente hätten den Titel im Alter zwischen 12 und 16 Jahren errungen. Niemanns Elo-Leistungen, das Maß in der Weltrangliste, hätten außerdem zweimal deutlich stagniert, ungewöhnlich für aufstrebende Talente. Zuletzt sei Niemann in sehr kurzer Zeit ein sehr starker Spieler geworden.

Diese Statistiken sind keine Beweise für Betrug. Sie zeigen lediglich, dass Niemann sich ungewöhnlich gut entwickelt hat. Der US-Amerikaner hatte stagnierende Leistungen mit einer Zeit ohne gutes Training begründet. Im Alter von 16 Jahren kam demnach der Wendepunkt: Er zog allein nach New York City, entschied sich, Schachprofi werden zu wollen und investierte nach eigenen Angaben viel mehr Energie in hartes Training von etwa zehn bis zwölf Stunden pro Tag . Dadurch sei er so gut geworden.