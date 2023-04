Auch wenn er viele andere Kinder gerne Fußball spielt – Schach ist seine Leidenschaft. Hussain Besou ist erst elf Jahre alt – lässt aber schon jetzt viele gestandene Schachspieler alt aussehen.

Hussain Besou, Schachtalent

»Mir macht es Spaß, weil, ich mag gerne Rechnen. Und beim Schach rechnet man auch. Und deshalb finde ich es toll. «

An Ostern soll Hussain erstmals für die deutsche Schachnationalmannschaft bei einem Turnier in Kroatien spielen. Damit wäre er der jüngste Nationalspieler in der Geschichte des Deutschen Schachbundes. Hussain sieht seine Berufung in das Team recht gelassen.

»Die sind schon alle älter und deshalb haben sie vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung. Aber ich finde es erstmal ganz toll, dass ich da mitspiele und eine großartige Chance. Die werden mich schon gut vorbereiten und das Team auch. «

Hussain spielt Schach, seitdem er vier ist. Als die Familie Besou 2016 aus Syrien flüchtete und sich in Lippstadt niederließ, kaufte Hussains Vater Mustafa als Erstes ein Schachset und suchte für seinen Sohn einen Jugendschachverein in der Kleinstadt.

Mustafa Besou, Vater von Hussain

»Wir haben in unserer Familie immer gemeinsam Schach gespielt. Auch schon mein Vater und ich, zusammen mit meinen Brüdern. Hussain kam dazu und fragte, wie man die Figuren bewegt. So lernte er die Grundzüge. Dann fing er an, taktische Züge zu entdecken, die wir gar nicht gesehen hatten. Schon nach sechs oder sieben Monaten war Hussain sehr, sehr gut im Schach.«

Das Leben für die Familie Besou ist auch nach mehreren Jahren in Deutschland nicht immer einfach. Mustafa, der in Syrien als Zahnarzt arbeitete, hat nur einen befristeten Aufenthaltsstatus. Andreas Kühler, Hussains Schachlehrer, hilft der Familie bei Behördengängen und der Integration so gut es geht.

Andreas Kühler, Schachlehrer von Hussain:

»Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle hier wirklich dazu beitragen wollen, dass wir hier in einem lebenswerten Land leben. Und warum es für solche Menschen so schwierig ist, die Anerkennung zu bekommen, sich hier als Teil von uns zu fühlen, finde ich oft ein bisschen schade. Wenn ich das von außen sehe, wie groß die Hürden da nach wie vor sind. «

Hussains Berufung in die deutsche Nationalmannschaft ist für die Familie ein weiterer Schritt der Anerkennung. Wie sich seine sportliche Karriere entwickelt, ist schwer zu sagen. Sein Ehrgeiz jedenfalls ist groß: Er möchte Großmeister werden. Das ist der höchste vom Weltschachbund verliehene Titel.