Zoff unter Schach-Großmeistern Niemanns 100-Millionen-Dollar-Klage gegen Carlsen abgewiesen

Matt vor Gericht: Schach-Großmeister Hans Niemann hat in seinem Kampf gegen die auch vom früheren Weltmeister Magnus Carlsen erhobenen Betrugsvorwürfe eine empfindliche Niederlage erlitten. Die Klage des US-Amerikaners auf Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar gegen Carlsen und andere wurde vom zuständigen Gericht in Missouri abgewiesen. Das berichtete das »Wall Street Journal«.