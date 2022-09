Ein spektakulärer Sieg, ein merkwürdiger Abgang – und eine emotionale Verteidigungsrede: Wer denkt, Schach sei ein langweiliger Sport ohne Drama, wird derzeit eines Besseren belehrt.

Ausgangspunkt ist eine überraschende Niederlage des Schach-Superstars Magnus Carlsen. Der Norweger unterlag beim Sinquefield Cup in St. Louis dem 19-jährigen US-Amerikaner Hans Niemann. Nach der Niederlage zog sich Carlsen am Montag vorzeitig von dem Turnier zurück – das hatte er in seiner Karriere noch nie gemacht .