Chess.com habe Niemann von seiner Website und allen zukünftigen Veranstaltungen ausgeschlossen, »um Carlsens unbegründeten und verleumderischen Betrugsvorwürfen Glaubwürdigkeit zu verleihen«. Der Schach-Streamer Nakamura habe Carlsens »falsche Betrugsvorwürfe« in stundenlangen Live-Videos »verstärkt«.

Niemann deutet in seiner Klage zudem an, dass seine Sperre bei chess.com unter dem Druck Carlsens erfolgte, dessen Firma Play Magnus gerade für 83 Millionen Dollar von chess.com übernommen wird. Carlsen gehe als »König des Schachs« davon aus, »dass er beim Schach machen kann, was er will, und dass er damit durchkommt«, kritisiert Niemann.