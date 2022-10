Medienbericht Schachgroßmeister Niemann soll wohl in mehr als hundert Onlinepartien betrogen haben

Zuletzt hatte Weltmeister Magnus Carlsen seinem Kontrahenten aus den USA offen illegale Methoden unterstellt. »Ich glaube, dass Niemann – auch in letzter Zeit – mehr betrogen hat, als er öffentlich zugegeben hat«, teilte er Ende September in einer Erklärung mit .

Anfang September war es zum ersten Vorfall zwischen beiden gekommen. Beim Sinquefield Cup in St. Louis verlor Carlsen überraschend gegen Niemann – und zog sich erstmals in seiner Karriere von einem Turnier zurück . Gründe nannte der 31 Jahre alte Norweger damals nicht. Die Schachszene deutete Carlsens Ausstieg als Betrugsvorwurf gegen Niemann. Der US-Amerikaner gab während des Sinquefield Cups in einem Interview zu, zweimal als Teenager im Alter von zwölf und 16 Jahren bei Onlinepartien betrogen zu haben, nie jedoch in Präsenz am Schachbrett.