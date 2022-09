Carlsen schwieg in der Öffentlichkeit zu den Beweggründen für sein Ausscheiden. Deswegen war auch unklar, wie Carlsen nun in die Online-Partie gegen Niemann gehen würde. Dass er die Partie nun so schnell aufgab, treibt die Spekulationen erneut an. Warum will der Weltmeister nicht gegen den 19 Jahre alten US-Amerikaner spielen?