Kein Kopftuch mehr

Im Gegenteil: Die heute 35-Jährige legte das Kopftuch ab der vierten WM-Partie doch komplett ab. Das habe sie sowieso nie freiwillig getragen, sagte sie: »Ich glaube, die Menschen müssen frei sein in ihrer Wahl, was sie anziehen wollen.« Nach der WM traute sich Bayat nicht mehr nach Iran zurückzukehren, zu schlimm würden die Konsequenzen sein, befürchtete sie. England gewährte ihr Asyl, für das Land spielt sie nun auch Schach.

Aus der Ferne beobachtet sie genau, was in ihrer Heimat passiert. »Es gibt viele Dinge, über die ich mir Sorgen mache, aber ich werde nicht zulassen, dass meine Ängste mich aufhalten«, schreibt sie: »Viele Menschen wurden in Iran getötet, weil sie für die Freiheit gekämpft haben.« Dass sie nun öffentlich ihre Unterstützung ausdrückt, sei »das Mindeste, was ich für sie tun kann.«