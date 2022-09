Man müsse etwas gegen Betrug im Schach unternehmen, schrieb Carlsen, »ich möchte nicht gegen Leute spielen, die in der Vergangenheit wiederholt betrogen haben, weil ich nicht weiß, wozu sie in Zukunft in der Lage sind«. Mehr könne er im Moment nicht sagen, »ich hoffe aber, dass die Wahrheit in dieser Sache herauskommt, was immer sie sein mag«.

Vor einer Woche war Carlsen im Rahmen eines hochkarätig besetzten Onlineturniers auf den 19-jährigen Niemann getroffen – und beendete die Partie nach einem Zug kommentarlos.