Die Weltspitze wird nach wie vor von Männern dominiert, in der gemischten Weltrangliste ist mit der Chinesin Hou Yifan auf Platz 98 lediglich eine Frau vertreten. Die deutsche Großmeisterin Elisabeth Pähtz erklärte das im SPIEGEL-Interview einmal mit einer Ungleichbehandlung von Jungs und Mädchen: »Es spielen statistisch gesehen viel mehr Männer Schach als Frauen. Es ist logisch, dass eine größere Gruppe mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Leistungen hervorbringt als eine kleinere«, so Pähtz: »Unter zehn Prozent der Frauen in Deutschland spielen Schach, weltweit ungefähr 15 Prozent. Wenn 100 Jungs und Mädchen gleich gefördert würden, dann würde auch eine Frau an der Spitze stehen. Doch die sozialen Gegebenheiten sind nicht gleich.«