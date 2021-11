Neuer Schach-Boom Wie Weltmeister Carlsen gegen die Onlinestars kämpft

Eine Partie in der Bahn, in der Mittagspause oder auf dem Klo: Die alte Schachwelt wird von einem Digitalboom überrollt. Die WM in Dubai wird zum Gradmesser dafür, wie hoch das Renommee der Großmeister noch ist.