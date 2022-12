Ich schaue Argentinien gegen die Niederlande, der Schiedsrichter verteilt 17 gelbe Karten. Vermutlich aus Verzweiflung. Was wäre gewesen, wenn auch früher Sensoren entschieden hätten statt einem Menschen, in dessen Fehlbarkeit wir uns selbst spiegeln können? Das legendäre Tor von Wembley wäre nie umstritten gewesen. Das Torwart-Foul von Harald Schumacher an Battiston 1982, Maradonas »Hand Gottes« 1986, das geklaute Tor von England gegen Deutschland 2010 – alle Schiri-Fehler ausgelöscht, all die leidenschaftlichen Debatten einfach weg. Ein Stück Menschheitsgeschichte. Zerstört vom Computer, abgenickt von seinem armseligen Helfer in Warnweste.