Am kommenden Freitag startet die deutsche Mannschaft um Alexander Zverev mit einem Heimspiel gegen die Schweiz in den Daviscup. Der Teamwettbewerb, den die Deutschen zuletzt 1993 gewinnen konnten, hat in der Vergangenheit wiederholt große Dramen hervorgebracht: Sechs der zehn längsten Spiele in der Geschichte des Profitennis waren Daviscup-Duelle. Weitere Marathonmatches wie das Sechs-Stunden-Epos zwischen Boris Becker und John McEnroe 1987 sind aber unwahrscheinlich: Mittlerweile werden nur noch zwei statt drei Gewinnsätze ausgespielt.