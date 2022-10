Erst als die Helfer das Reptil unter großem Beifall der Zuschauer und Zuschauerinnen mit einem Stab einfangen und vom Spielfeld tragen konnten, wurde die sportliche Auseinandersetzung fortgesetzt.

David Miller, Batter (Schlagmann) der Südafrikaner, nahm die Pausen gelassen hin. Auf »Circle of Cricket« kommentierte er den Flutlichtausfall: »Das liegt nicht in unserem Einflussbereich, und so hatten wir ein bisschen Zeit, um zu verarbeiten, was im Powerplay passiert ist – die ersten paar Overs. Das gab uns ein bisschen Zeit, um darüber zu reden und über das weitere Vorgehen nachzudenken.«