Wegen der Postleitzahl war nicht ersichtlich, dass es sich in Büsingen um Vereine auf deutschem Staatsgebiet handle, so das Schweizer Bundesamt. Erst bei einer Änderung in der Datenbank, bei der eine bestimmte Versicherungsnummer der Mitglieder fällig wurde, die nur Schweizer haben, fiel der Fehler auf. »Auch wenn die Vereine eng mit den umliegenden Gemeinden verbunden sind, besteht keine Rechtsgrundlage, um die Vereine in Büsingen finanziell zu unterstützen«, teilte eine Sprecherin der dpa zufolge mit.

Büsingen hatte sich bereits 2015 darum bemüht, im DFB aufgenommen zu werden, und damit sogar die Fifa auf den Plan gerufen. Damit hätte es sich um deutsche Fördergelder bewerben können. Der SPIEGEL berichtete damals.