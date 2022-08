Spitzenschwimmer Florian Wellbrock hat nach seiner Coronainfektion eine EM-Medaille auf seiner Spezialstrecke verfehlt. Der 24-Jährige schlug im Rennen über 1500 Meter Freistil nach 15:02,51 Minuten an und belegte damit Rang fünf. Zum Europameister krönte sich der Ukrainer Mychajlo Romantschuk in 14:36,10 Minuten. Silber sicherte sich der italienische Weltmeister Gregorio Paltrinieri, Bronze ging an Damien Joly aus Frankreich. Vor Wellbrock hatte Brustschwimmer Lucas Matzerath am Dienstag Bronze im 50-Meter-Rennen gewonnen und dies ausgelassen bejubelt. »Wahnsinn«, sagte Matzerath begeistert. »Die Atmosphäre ist einfach geil!«