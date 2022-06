Auch eine Zeit unter 22 Sekunden gehört klar in die Kategorie Weltklasse. Viele Leistungssportler wären froh, das einmal in ihrem Leben hinzubekommen. Und Bruno Fratus ist dieses Kunststück nicht ein Mal, sondern an diesem Donnerstagabend gleich zum 100. Mal gelungen – wenn auch eigentlich zu früh.