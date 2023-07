»Das ist nicht zufriedenstellend«, sagte er dem ZDF direkt nach seinem Rennen am Beckenrand. Mit einem weißen Handtuch um den Hals gewickelt, durchquerte er die Interviewzone und verschwand ohne weiteren Kommentar zum Ausschwimmen. »Er war erholt, alles entspannt, kein Problem. Und dann kommt er nicht richtig in seinen Rhythmus rein und am Ende steht da eine Zeit, die sieben Hundertstel zu langsam ist«, sagte Langstrecken-Bundestrainer Berkhahn zur Leistung seines besten Athleten, »da müssen wir jetzt erst mal mit klarkommen.«