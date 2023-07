Schwimm-WM im TV

Schon im vergangenen Jahr wurden die Schwimm-Fans in Deutschland enttäuscht. Live-Bilder der erfolgreichsten WM seit Jahren (zehn Medaillen, davon zweimal Gold) blieben der breiten Öffentlichkeit vorenthalten. Auch in diesem Jahr müssen sich die Zuschauer mit wenigen Bildern begnügen. So wird das ZDF immer wieder ausgewählte Finals im Livestream anbieten, gleiches gilt für die ARD. Zudem bekommen die Zuschauer Zusammenfassungen der wichtigsten Entscheidungen zu sehen.

Die Deutschen

Florian Wellbrock ist derzeit Deutschlands erfolgreichster Schwimmer. Bei der abgelaufenen WM in Budapest gewann er fünf Medaillen. Über seine Paradedisziplinen, die 1500 Meter Freistil und fünf Kilometer Freiwasser, gilt er auch in diesem Jahr als Favorit. Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen vor allem auf Anna Elendt. Insgesamt hat der DSV 19 Athleten und Athletinnen nominiert.