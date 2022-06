Im Fünf-Kilometerrennen, das der Freiwasser-Olympiasieger im Vergleich zur vergangenen WM neu in sein Programm aufgenommen hat, schwamm Wellbrock von Beginn an vorne. Etwa ab der Hälfte der Strecke führte er eine fünfköpfige Spitzengruppe an. Auf der Schlussrunde setzte er sich mit Paltrinieri ab und siegte souverän. Der zweite deutsche Starter Niklas Frach schwamm auf Rang 13.

»Ich habe die Geschwindigkeit auf einem sehr hohen Level gehalten. Das hat funktioniert«, sagte Wellbrock. »Jetzt ist es in Ordnung, ein bisschen müde zu sein.« An diesem Dienstag hat er einen Tag Wettkampfpause. Am Mittwoch will Wellbrock dann seinen WM-Titel über die olympischen zehn Kilometer verteidigen.