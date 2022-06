Auch bei den Männern siegt ein Teenager – Dressel steigt aus

Im 100-Meter-Freistilrennen war der Hauptprotagonist ebenfalls jung und sehr schnell. Der 17 Jahre alte David Popovici aus Rumänien siegte in 47,58 Sekunden vor dem Franzosen Maxime Grousset und Joshua Liendo Edwards aus Kanada. Popovici hatte sich am Montag bereits den Titel über die doppelte Distanz gesichert.

US-Schwimmstar Caeleb Dressel indes verzichtet auf weitere Starts bei der WM. Der siebenmalige Olympiasieger hatte am Dienstag aus »medizinischen Gründen« seinen Start im Halbfinale über 100 Meter Freistil abgesagt – das Duell mit Popovici fiel aus. Am Mittwoch teilte das US-Team mit, dass der 25-Jährige nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung nicht mehr in Budapest schwimmen werde.