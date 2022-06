Silber bei Schwimm-WM in Budapest Wellbrock gewinnt seine erste WM-Medaille über 800 Meter Freistil

Florian Wellbrock hat die Silbermedaille bei den Schwimm-Weltmeisterschaften gewonnen und dem deutschen Team in Budapest bereits das dritte Edelmetall beschert. Der 24-Jährige schlug am Dienstag über 800 Meter Freistil nach 7:39,63 Minuten an – so schnell war noch nie ein deutscher Schwimmer über diese Distanz. Wellbrock musste sich damit nur dem siegreichen Bobby Finke aus den USA geschlagen geben. Bronze ging an den Ukrainer Michailo Romantschuk.