Der Magdeburger Teamkollege von Olympiasieger Florian Wellbrock, mit dem er in der starken Trainingsgruppe von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn schwimmt, hatte bereits zuvor in diesem Jahr auf sich aufmerksam gemacht. Märtens war als Weltjahresbester über 400, 800 und 1500 Meter in die ungarische Hauptstadt gereist.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio war Märtens coronabedingt noch vor fast leeren Rängen geschwommen. Nun zeigte er sich bei seiner WM-Premiere in Budapest zwar beeindruckt von der lauten Halle und war im Vorlauf auch ein wenig nervös. Die äußeren Umstände beeinflussten ihn aber nicht negativ – im Gegenteil. Schon an diesem Sonntag springt Märtens über 200 Meter Freistil erneut ins Becken.