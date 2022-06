Zwischenfall bei WM-Kür Synchronschwimmerin Alvarez verliert im Wasser das Bewusstsein

Bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest ist es am Mittwoch zu einem Zwischenfall bei der Entscheidung in der freien Solo-Kür der Synchronschwimmerinnen gekommen. Die Amerikanerin Anita Alvarez war unmittelbar nach ihrer Darbietung bewusstlos im Becken untergegangen. Sie musste von ihrer Trainerin und einer weiteren Person gerettet werden.