Massenberg und Punzel hatten sich zuvor keinen größeren Fehler geleistet. Mit 294,69 Punkten verwiesen sie das britische Duo Grace Reid und James Heatly (290,76) und die WM-Zweiten Chiara Pellacani und Matteo Santoro (283,56) aus Italien auf die Plätze zwei und drei.

»Wir wollten dagegenhalten, und dass wir das jetzt so geschafft haben, ist einfach echt geil«, sagte Punzel. Zuvor hatte es an zwei Wettkampftagen nicht die erhofften Medaillen für die deutschen Springerinnen und Springer gegeben. »Der Druck steigt einfach von Tag zu Tag, das kann man nicht leugnen«, sagte Punzel. »Ich habe den Druck ein bisschen gespürt, aber ich wusste, was wir draufhaben.«