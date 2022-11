Der Start in Toronto vor einer Woche war ihr erster überhaupt über diese Strecke auf der Kurzbahn. In Indianapolis ging Ledecky, die ihre erste ernsthafte Kurzbahn-Serie schwimmt, die ersten 400 Meter in 3:56,64 Minuten an – mehr als zwei Sekunden schneller als der deutsche Rekord der Magdeburgerin Isabel Gose über diese Distanz.