Drei Tage zuvor hatte Beck bereits über zehn Kilometer triumphiert und sich damit auch die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. »Unglaublich! Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt noch Gold gewinnen kann«, sagte Beck in der Interviewzone des Momochi Seaside Parks in Fukuoka. Der so wichtige Wettkampf über zehn Kilometer sei mental nicht einfach gewesen. Der Druck war hoch, schließlich erhielten nur die besten drei Schwimmerinnen Olympia-Tickets.