Schwimmer Rafael Miroslaw hat einen neuen deutschen Rekord über 100 Meter Freistil aufgestellt. Bei den Berlin Swim Open schwamm der 21-jährige Hamburger die Distanz am Samstag im Vorlauf in 47,92 Sekunden – und blieb damit als erster Deutscher unter der Marke von 48 Sekunden. Den bisherigen Rekord von 48,24 Sekunden aus dem Jahr 2011 hielt Marco di Carli.

Mit der Bestmarke hat Miroslaw zudem schon jetzt die Norm für die im Juni anstehende Weltmeisterschaft in Budapest und die im August stattfindende Europameisterschaft in Rom erfüllt. Die Qualifikationsfrist endet am kommenden Dienstag.