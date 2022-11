Für Herrmann war es die erste Soloregatta seit der Vendée Globe, die er am 28. Januar 2021 als Fünfter beendet hatte. Mit dem jungen Neubau »Malizia – Seaexplorer« bestritt er die Route du Rhum in der Optimierungsphase des Bootes defensiv und vermied ein hohes Risiko. Technische Probleme hatten ihn zudem zur Vorsicht gezwungen.

Herrmann wird bereits am 15. Januar mit seinem Team Malizia vor Alicante ins The Ocean Race starten. Die Mannschaftsweltumseglung führt ihre Teilnehmer über sechs Monate und neun Häfen um die Welt. Während Herrmann in den kommenden Tagen nach Hause nach Hamburg fliegt, um sein Team von dort zu koordinieren, bringt eine Überführungs-Crew das Boot aus der Karibik zurück nach Europa ins spanische Alicante. Boris Herrmann wird dort nach dem Weihnachtsfest und Silvester am Abend des 1. Januar eintreffen. »Im Ocean Race wollen wir alles geben und mit Vollgas dabei sein«, kündigte Herrmann an.