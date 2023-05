Nach dem Sieg auf der Kap-Hoorn-Königsetappe könnten der britische Etappen-Skipper Will Harris und die Malizia-Crew den zweiten Etappensieg für das Team unter deutscher Flagge im 14. The Ocean Race holen. Während Teamchef Boris Herrmann in Hamburg pausiert und am 15. Mai für Etappe fünf wieder zum Team in Newport stößt, sorgt sein Segelquartett für Hochspannung im Nordatlantik. Will Harris sagte zum Duell mit dem US-Team: »Wir agieren auf Augenhöhe. Ich denke, wir haben gute Antworten an Bord. Unser Navigator Nico Lunven weiß, was er tut.«