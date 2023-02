Noch am Morgen des Finaltags hatte sich Boris Herrmanns Team Malizia die Führung auf Etappe zwei der Weltumseglung zurückerobert. Am Ende aber reichte es für Malizia – Seaexplorer-Skipper Will Harris und die Crew unter deutscher Flagge nicht für einen Podiumsplatz in Kapstadt. Herrmann war wegen einer Verletzung nicht an Bord auf dem zweiten von sieben Teilstücken.