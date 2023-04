Zur Person

Boris Herrmann wurde 1981 in Oldenburg geboren und segelt seit seiner Kindheit. Nach dem Abitur studierte er in Bremen Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. 2019 brachte er die Klimaaktivistin Greta Thunberg per Segeljacht von Plymouth nach New York City. 2020/2021 nahm er als erster Deutscher an der Vendée Globe teil und belegte – nach einer Kollision mit einem Fischerboot am vorletzten Tag – den fünften Platz. Mit seinem neuen Schiff »Malizia – Seaexplorer« nimmt er derzeit am Ocean Race teil.