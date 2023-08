Von Fans gefeiert

Biles, die bei den US-Classics noch auf einige Höchstschwierigkeiten verzichtete, wurde in Hoffman Estates von Tausenden Fans gefeiert. »Nach allem, was in Tokio passiert ist, ist die Liebe und Unterstützung, die ich auf Twitter, Instagram und in der Arena erfahren habe, wirklich überwältigend. Es verwundert mich, dass die Leute immer noch so viel Vertrauen in mich haben«, sagte Biles.