Skandal-WM in Katar Endlich ist es vorbei

Ich habe mir die feiernden Spieler angesehen und bin dann nach draußen gegangen, auf den Weihnachtsmarkt ums Eck. Niemand hat dort über Frankreich gegen Argentinien geredet. Vor mir dampfte ein Becher Glühwein, in Gedanken war ich bei Messis unfassbarem Tor in der Verlängerung. Es war, als würde ich langsam von einem sechs Wochen langen LSD-Trip runterkommen.

Dieses Turnier hat jeden Kraft gekostet, der es mit halbwegs offenen Augen angeschaut hat. Die Menschenrechtsverletzungen in den Jahren zuvor, die Ausbeutung der Arbeiter, die Korruption in den Reihen der Fifa, Fußball in der Schotterwüste – diese WM war falsch. Ich habe trotzdem viele Spiele gern gesehen, Marokko gegen Portugal im Viertelfinale oder Niederlande-Argentinien; es hat kein Herz, wer nicht weich wurde, als die Mutter des marokkanischen Torwarts Yassine Bounou vor Freude über die Leistung ihres Sohnes auf dem Platz tanzte. Es geht nicht, gleichzeitig etwas zu genießen und sich im selben Moment von dem Genuss zu distanzieren. Diese Schizophrenie ist Gott sei Dank vorbei. Ich wünsche mir, dass mit dieser WM auch der sehr deutsche Moral-Rigorismus endet, der alles besser weiß, andere Haltungen nicht duldet und sich in einem Boykott suhlt, der mindestens eine Dekade zu spät kommt. Hey, es ist bald Weihnachten, man darf sich etwas wünschen.