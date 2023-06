Die erst 13 Jahre alte australische Skateboarderin Arisa Trew hat in ihrer Sportart Geschichte geschrieben. Als erste Athletin landete sie bei einem Wettkampf einen 720er-Trick.

Arisa Trew, die an 14. Stelle der Weltrangliste steht und Australien bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 im nächsten Jahr vertreten möchte, vollführte beim Tony Hawk Vert Alert in den USA am Sonntag zwei Drehungen in der Luft. 1985 wurde das Manöver erstmals von der Skater-Legende Hawk selbst erfolgreich ausgeführt, aber bis zum Wochenende war es noch nie von einer Skaterin in einem Wettkampf gelandet worden.