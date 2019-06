Fernando Alonso hat seinen Vorjahressieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans wiederholt. Der zweimalige Formel-1-Weltmeister aus Spanien setzte sich wie im Vorjahr mit seinen Teamkollegen Sébastien Buemi aus der Schweiz und Kazuki Nakajima aus Japan im Toyota durch. Alonsos Team profitierte dabei auch von zwei späten Reifenschäden am Wagen der Konkurrenz.

Wie erwartet dominierte Toyota als einziges Werksteam das Tempo an der Spitze, die Frage war nur, welches der beiden Toyota-Teams das Rennen gewinnen würde. Erst rund eine Stunde vor Rennende zog Nakajima als Schlussfahrer an José Maria López vorbei. Der Argentinier hatte bei der 87. Auflage des Klassikers zuvor mit Mike Conway (Großbritannien) und Kamui Kobayashi (Japan) lange souverän in Führung gelegen. Nach 385 Runden (5246,010 Kilometer) trennten die beiden Toyota-Teams lediglich 16,972 Sekunden.

"Wir fühlen uns sehr glücklich, denn das andere Auto war über 24 Stunden schneller", sagte Alonso: "Vielleicht verdienen wir den Sieg heute nicht, aber wir nehmen es an und bekommen die Trophäe."

Alonso schreibt Geschichte - aber der Traum bleibt

Alonso und sein Team sicherten sich durch ihren Triumph auch den Titelgewinn in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), deren sogenannte Supersaison 2018/2019 in Le Mans endete. Alonso ist der erste Fahrer überhaupt, der sich nicht nur zum Champion der Formel 1 krönte, sondern auch den Titel in der WEC einfuhr.

Sein großes Ziel bleibt jedoch die Triple Crown, also Siege bei den drei wichtigsten Motorsportrennen der Welt, die bisher nur der Brite Graham Hill einfahren konnte. Den Grand Prix der Formel 1 in Monaco und den Klassiker von Le Mans hat Alonso gewonnen, auf den Erfolg bei der berühmtesten Station der amerikanischen IndyCar-Serie muss er noch warten. Für die 500 Meilen von Indianapolis hatte Alonso in diesem Jahr die Qualifikation verpasst.