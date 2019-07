Erstmals seit drei Jahren wird Alexander Zverev wieder am Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum teilnehmen. Im Vorfeld des Sandturniers in seiner Heimatstadt, bei dem Zverev 2013 sein erstes Profimatch bestritten hatte, äußerte er nun Kritik an seinem Trainer Ivan Lendl.

"Manchmal gehen wir auf den Tennisplatz, du trainierst zwei Stunden lang, und eine halbe Stunde davon steht er mit dem Rücken zu mir und erzählt, wie er am Morgen davor Golf gespielt hat", sagte der 22-Jährige über Lendl, der in den Achtzigerjahren als Spieler 270 Wochen lang die Weltrangliste anführte. Außerdem habe der 59-Jährige einen neuen Hund, dem er viel Zeit widme.

Nach Zverevs enttäuschendem Auftritt in Wimbledon, wo er bereits in der ersten Runde gegen den tschechischen Qualifikanten Jiri Vesely ausschied, sei es zum klärenden Gespräch gekommen: "Wir haben darüber gesprochen, und ich habe ihm gesagt, dass er seinen Fokus mehr auf Tennis konzentrieren soll", sagte Zverev. Aktuell wird er abwechselnd von seinem Vater und Lendl trainiert, der in Hamburg nicht dabei sein wird. Ob Zverev eine gemeinsame Zukunft mit dem Ex-Profi sieht, ließ er offen. "Es werden sich viele Dinge ändern", sagte er nur.

Ist ein Ende des Manager-Streits in Sicht?

Seine Formschwäche hatte Zverev bereits mehrfach mit dem andauernden Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager Patricio Apey in Verbindung gebracht. "Alles, was außerhalb des Spielfelds passiert, hat einen Effekt auf mich. Ich muss das klären, um wieder gut spielen zu können", hatte Zverev nach der Niederlage gegen Vesely gesagt.

In Hamburg deutete der Weltranglistenfünfte nun Fortschritt in dieser Angelegenheit an. "Ich bin viel weiter. Es wird in den nächsten paar Tagen alles noch klarer. Ich bin froh, dass sich das so langsam aufklärt und ich mich komplett wieder auf Tennis konzentrieren kann", sagte Zverev. Apey hatte sich gegen Zverevs Anschuldigungen gewehrt und persönliche Gespräche angeboten. Ob es dazu gekommen ist, verriet Zverev nicht.

Über seine Rückkehr nach Hamburg sagte Zverev: "Ich weiß, dass ich zu Hause bin, ich weiß, dass das Publikum hinter mir stehen wird." In den vergangenen Jahren hatte der 22-Jährige das Turnier in seiner Heimat gemieden und war stattdessen zum Hartplatzturnier nach Washington gereist, um mit der Vorbereitung auf die US Open zu beginnen.