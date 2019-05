Die deutschen Tennisstars Alexander Zverev und Angelique Kerber haben eine gute Auslosung für die am Sonntag beginnenden French Open in Paris erwischt. Zverev (Hamburg/Nr. 5) trifft beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum Auftakt auf den Australier John Millman, Wimbledonsiegerin Kerber (Kiel/Nr. 5) bekommt es mit der 18 Jahre alten Russin Anastassija Potapowa zu tun.

Die beiden größten deutschen Hoffnungsträger starten jeweils mit Zweifeln in den Höhepunkt der Sandplatzsaison. Zverev (22) befindet sich in der ersten Formkrise seiner Karriere, Kerber (31) war in der Vorbereitung auf Roland Garros von einer Knöchelverletzung beeinträchtigt. Sowohl Millman (ATP-Nr. 55) als auch Potapowa (WTA-Nr. 81) gelten auf Asche jedoch nicht als besonders gefährlich.

Kerber hegt vor ihrem Auftaktmatch, das sie bereits am Sonntag bestreiten wird, freilich keine allzu großen Erwartungen. "Vor zwei Wochen", berichtete sie, "war nicht sicher, dass ich es hierher schaffe. Vor zwei Wochen konnte ich nicht richtig gehen." Vor zwei Wochen war sie beim Turnier in Madrid umgeknickt, sie erlitt eine Bänderverletzung im Sprunggelenk, "es sah nicht so gut aus".

Vor hohen Hürden steht in der ersten Runde ein deutsches Männertrio: Maximilian Marterer (Nürnberg) trifft auf Jungstar Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 6), Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) bekommt es mit Karen Chatschanow (Russland/Nr. 10) zu tun, und der zuletzt formstarke Jan-Lennard Struff (Warstein) fordert Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 20).