Es sind schwierige Wochen für Alexander Zverev. Der beste deutsche Tennisprofi ist beim Turnier in Barcelona schon in seinem Auftaktmatch gescheitert. Der 22-Jährige unterlag dem Chilenen Nicolas Jarry nach einem vergebenen Matchball 6:3, 5:7, 6:7 (5:7) und schied damit nach einem Freilos in der zweiten Runde aus. Der Weltranglistendritte war nach seinem Achtelfinal-Aus beim Masters-Turnier in der vorigen Woche in Monte Carlo dank einer Wildcard in Barcelona dabei und dort an Nummer zwei hinter dem spanischen Seriensieger Rafael Nadal gesetzt.

Im Entscheidungssatz gegen den Weltranglisten-81. Jarry lag Zverev bereits 0:3 zurück, arbeitete sich aber noch einmal heran. Beim Stand von 6:5 vergab er einen Matchball. Dennoch ging Zverev im Tiebreak 3:0 in Führung, um die Partie nach 2:33 Stunden doch noch zu verlieren.

Sein Bruder Mischa Zverev war zuvor in der ersten Runde ausgeschieden. Der 31-Jährige unterlag dem spanischen Routinier David Ferrer, 37, nach nur 66 Minuten mit 3:6, 1:6. Für den auf Weltranglistenplatz 96 zurückgefallenen Zverev war es die dritte Erstrundenniederlage nacheinander.