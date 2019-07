Zum ersten Mal seit drei Jahren hat Alexander Zverev wieder am ATP-Turnier in seiner Geburtsstadt Hamburg teilgenommen - für einen Finaleinzug hat es nicht gereicht. Gegen Vorjahressieger Nikolos Basilaschwili verlor der Weltranglistenfünfte 4:6, 6:4, 6:7 (5:7). Im Tiebreak des dritten Satzes hatte Zverev bereits 5:2 geführt, bevor sein Gegenüber vier Punkte in Folge holte und nach 3:07 Stunden seinen ersten Matchball nutzte.

Das Halbfinale bleibt beim Sandplatzturnier am Rothenbaum das beste Ergebnis für den an Nummer zwei gesetzten Zverev. 2014 hatte der 22-Jährige es bereits unter die letzten Vier geschafft.

Am Freitag war Zverevs Trennung von seinem Trainer Ivan Lendl bekannt geworden. Vorausgegangen war eine deutliche Kritik Zverevs an der Arbeitseinstellung des 59-Jährigen. Lendl hatte den deutschen Hoffnungsträger seit den US Open vergangenen Jahres trainiert. Zuletzt war Zverev abwechselnd von seinem Vater und Lendl trainiert worden.

Verpasste Breakchancen

Das Match gegen Basilaschwili begann gut für Zverev. Gleich im ersten Spiel hatte er zwei Breakbälle, die er jedoch ungenutzt ließ. Sein Gegner, der sich im letzten Jahr von der Qualifikation bis zum Titel gekämpft hatte, haderte anfangs mit seinem Aufschlag, ließ aber auch beim dritten Breakball nichts zu. Beim Stand von 2:3 musste Zverev schließlich seinen ersten Breakball abwehren.

Dann drehte sich die Partie zugunsten Basilaschwilis. Nach knapp einer Stunde hatte der 27-Jährige Satzball, der durch Zverevs sechsten Doppelfehler entschieden wurde. Wütend warf dieser seinen Schläger auf den Boden. Im zweiten Satz kassierte Zverev früh das Break zum 1:3, nahm seinem Kontrahenten aber direkt weder den Aufschlag ab. Mit seinem elften Ass gewann der 22-Jährige schließlich den zweiten Durchgang.

Der entscheidende Satz begann schwierig für Zverev, der schnell 0:3 hinten lag. Der Hamburger kämpfte sich zurück und erzwang schließlich den Tiebreak. Dabei ging Zverev 5:2 in Führung, verlor dann aber fünf Punkte in Folge und damit das Match. Über die gesamte Dauer der Partie hatte er 16 Breakbälle liegen gelassen.

Basilaschwili feierte seinen neunten Sieg in Hamburg in Serie und darf auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hoffen. Im Finale am Sonntag trifft der Weltranglisten-16. auf den Sieger der Partie zwischen dem Russen Andrey Rublev, der in der Runde zuvor den topgesetzten Dominic Thiem aus Österreich ausgeschaltet hatte, und dem Spanier Pablo Carreno Busta.