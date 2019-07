"Das ist gerade mein Leben", sagte Alexander Zverev und das bedeutete nichts Gutes.

Es könnte wahrlich besser stehen um den erfolgreichsten deutschen Tennisprofi, der gerade im großen Presseraum von Wimbledon seine Erstrundenniederlage gegen Jiri Vesely erklären sollte. Zu Beginn seiner Karriere war Zverev in solchen Momenten oft schmallippig aufgetreten. Jetzt vermittelte er vor allem einen Gemütszustand: Traurigkeit. "Ich habe dieses Spiel nicht aufgrund meines Tennis verloren, sondern weil mein Selbstbewusstsein gerade unter Null ist", sagte der 22-Jährige. Zverev steht vor einem großen Berg an Fragen - auf und neben dem Platz.

So berichtete der Hamburger, dass ihn der seit Monaten andauernde Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Manager Patricio Apey schwer belastet. Ohne den Namen des Chilenen auszusprechen, erzählte Zverev, wie Apey ihm derzeit zusetzt: "Ich bin sehr wütend darüber. Ein Mensch, der viel mit meinem Leben zu tun hatten in den letzten Jahren, versucht gerade, mir mein Leben so schwer wie möglich zu machen. Und das extra vor so einem Turnier. Es tut mir weh. Ich dachte, wir sind Freunde", sagte Zverev. "Die letzten zwei Tage waren sehr hart für mich. Was gerade los ist, ist abartig."

Bruch nach dem Sieg bei den ATP-Finals

Zum Bruch mit seinem Manager, der ihn seit 2012 zu einer internationalen Marke aufbauen wollte, kam es nach Zverevs größtem Triumph: dem Sieg bei den ATP World Tour Finals, dem Jahresendturnier der acht besten Herrenprofis im November 2018. "Nach dem Erfolg kommt seine Arbeit, da kommen vielen Dinge raus", sagte Zverev nun etwas kryptisch und deutete an, dass der Streit aktuell eine neue Eskalationsstufe erreicht hat: "Es gibt wieder Neuigkeiten. Sie können sich nicht vorstellen, was er versucht zu machen", sagte Zverev.

Bei dem Rechtsstreit geht es mindestens um eine hohe einstellige Millionensummen, die es kosten würde, den bis 2023 datierten Kontrakt mit Apey vorzeitig aufzulösen. Außergerichtlich konnte man sich nicht einigen. Am Montag hatte der "Telegraph" berichtet, dass erst im Herbst 2020 vor Gericht verhandelt werden kann. Solange darf Zverev keinen anderen Manager beauftragen.

Ohne Manager zu agieren, ist ein Nachteil in einem Sport, in dem es so große Preisgeld- und Einnahmendiskrepanzen gibt, dass sich die Allerbesten nur auf eines konzentrieren können: Tennisspielen. Den Rest erledigt das Team, normalerweise. Doch Zverev scheint im Moment erster Ansprechpartner in allen Belangen zu sein. Er hat dabei nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz die Struktur verloren. "Alles, was außerhalb des Spielfelds passiert, hat einen Effekt auf mich. Ich muss das klären, um wieder gut spielen zu können", sagte er.

Konflikte im Trainerteam

Für den sportlichen Aspekt sind eigentlich zwei Männer zuständig, die beide im Jahr 1960 geboren wurden und - zumindest im Moment noch - zusammen die Coaches von Zverev sind. Da ist der Vater Alexander Zverev Senior, der in Wimbledon fehlte. Aber auch Ivan Lendl soll die spielerische Richtung mit vorgeben. Ob die beiden Männer dabei allerdings in die gleiche Richtung zeigen, scheint immer zweifelhafter.

Der neunmalige Grand-Slam-Sieger Lendl fällt in die Kategorie der Supercoaches, also jener ehemaligen Tennisgrößen, die in den letzten Jahren von vielen Spitzenspielern angeheuert wurden, um in den größten Momenten beratend zur Seite zu stehen. Das Problem von Zverev ist: Obwohl er erfolgreich auf der Tour ist, hat es einen solchen noch nicht gegeben. Den einen großen Moment bei einem der vier Grand-Slam-Turniere. Zwei Viertelfinals bei 17 Major Teilnahmen. Das ist ordentlich. Aber eben auch nicht so besonders, wie Zverevs Talent und Ergebnisse es während des restlichen Jahres erwarten lassen würden.

Zverevs Kampf um die effektivste Spielweise erinnert an einen anderen, vormaligen Schützling von Lendl: Andy Murray, zweifacher Wimbledonsieger, der sich auch schon seine ganze Karriere - wie Zverev - damit schwertut, als Aktivposten auf dem Court aufzutreten. In seinen besten Phasen nutzte Murray seine Athletik, um aus einer passiven Vorhand einen brandgefährlichen Angriffsschlag zu formen, beschützte seinen schwächeren zweiten Aufschlag durch aggressiveres Spiel.

Zverev steht vor denselben Herausforderungen, um nicht nur mit Konstanz - wie in den letzten zwei Jahren - zu überzeugen, sondern auch der neuen Welle an Jungstars und den alten Taktgebern um Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal ein spielerisches Überraschungsmoment entgegenzusetzen.

Schließlich hat Zverev weiterhin große Ziele. "Ich habe immer gesagt, die US Open in diesem Jahr sind das Turnier bei dem ich meinen großen Durchbruch haben könnte", sagte Zverev nach dem Aus in Wimbledon. Bis zum Turnierstart beim vierten Grand Slam des Jahres in New York sind es noch 56 Tage. Vielleicht ist das genug Zeit, um Antworten zu finden.