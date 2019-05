Die Sandplatzsaison verläuft für Alexander Zverev bisher äußerst enttäuschend. Der 22-Jährige konnte in diesem Jahr noch nicht einmal zwei Spiele in Folge auf Asche gewinnen.

In München ist der Titelverteidiger nun nach einem Freilos in der ersten Runde und einem Sieg gegen den Argentinier Londero (7:5, 6:1) im Viertelfinale mit 4:6, 7:5, 5:7 an Christian Garín aus Chile gescheitert. Dabei vergab er im dritten Satz beim Stand von 5:4 zwei Matchbälle, nachdem er im zweiten Durchgang drei abgewehrt hatte. Nach lebhaften Diskussionen um seinen ersten Matchball, als er einen Ball des Gegners im Aus gesehen hatte, verlor Zverev den Faden, seinen Aufschlag und nach 2:11 Stunden schließlich das Match.

Drei Wochen vor den French Open sucht der 22-Jährige somit weiter nach seiner Form.

Als letzter Deutscher ist der Routinier Philipp Kohlschreiber noch im Turnier. Er spielt im Viertelfinale gegen Matteo Berrettini aus Italien.