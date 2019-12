Alireza Firouzja hat bei der WM im Schnellschach schon gezeigt, was er kann. Der gerade einmal 16 Jahre alte Iraner gewann an den ersten beiden Tagen bereits gegen Ex-Weltmeister Sergei Karjakin und errang gegen Topspieler wie Anish Giri und Levon Aronian ein Remis.

Firouzjas Alter ist ein Grund, warum der Teenager im Fokus steht. Doch zusätzlich sorgt auch sein Widerstand gegen sein Heimatland für Schlagzeilen. Bei der WM tritt Firouzja unter der neutralen Flagge des Schachweltverbands Fide an, nicht mehr für Iran. Ein sportpolitisches Signal, das für Aufsehen sorgt. Die Hintergründe.

Wer ist Alireza Firouzja?

Eines der größten Schachtalente weltweit. Mit gerade einmal 14 Jahren wurde er Großmeister, mit 16 Jahren erreichte er als zweitjüngster Spieler in der Geschichte die Marke von 2700 Elo-Punkten in der Weltrangliste. In diesem Bereich stehen die besten rund 40 Spieler der Welt. Firouzja wurde in der Vergangenheit bereits von der Expertenseite "chessbase" mit dem legendären Michail Tal verglichen, dem Zauberer von Riga, und als kommender Weltmeister gehandelt.

Warum spielt Firouzja bei der WM nicht für Iran?

Dafür gibt es offenbar einen konkreten Auslöser. Vor Weihnachten spielten Parham Maghsoodloo und Amin Tabatabaei, die hinter Firouzja zu den aufstrebenden Spielern Irans gehören, bei einem Blitzschachturnier in Spanien. Dort trafen sie auf den Israeli Ido Gorshtein - und spielten gegen ihn. Das ist angesichts des Konflikts zwischen Iran und Israel eigentlich undenkbar, denn der Iran verbietet seinen Sportlern und Sportlerinnen seit Jahrzehnten, gegen Israelis anzutreten. Denn Iran erkennt Israel nicht als Staat an.

Die Partien sorgten im Nachhinein für Aufsehen. Sollte Iran das Verbot etwa gelockert haben? Nein. Die beiden Spieler mussten sich rechtfertigen und erklärten, sie hätten nicht gewusst, dass ihr Gegner aus Israel sei. Das ist durchaus möglich. Bei Schnell- und Blitzschachturnieren werden die Paarungen so schnell ausgelost, dass oft keine Zeit bleibt, sich mit seinem Gegner zu beschäftigen. Ob Absicht der Spieler oder keine Absicht, Iran bestrafte in der Folge alle seine Schachspieler mit einem WM-Verbot.

Firouzja wollte sich das aber offenbar nicht gefallen lassen. Kurz darauf verschwand die iranische Flagge vom Online-Profil Firouzjas auf der Seite des Weltverbands. Dort und in den WM-Statistiken wird er nun unter der Flagge der Fide geführt.

Wie äußert sich Firouzja?

Eine Stellungnahme des Spielers ist noch nicht bekannt. Für Widerstand gegen das Regime in Teheran war er bislang nicht bekannt gewesen. Erst im vergangenen April beim Turnier in Baden-Baden war er zu einer Partie gegen den Israeli Or Bronstein nicht angetreten.

Wie reagiert die Schachwelt auf Firouzjas Aktion?

"Das ist das Beste für seine Zukunft", sagte die iranische Topspielerin Sarasadat Khademalsharieh. Irans Verband unterstütze Firouzja nicht und behindere ihn nun auch noch. "Ich hoffe, dass sich in Iran etwas ändert. Ich möchte nicht, dass das auch anderen Spielern passiert." Khademalsharieh darf für Iran an der WM der Frauen teilnehmen, weil dort keine Spielerinnen aus Israel antreten.

Iran's Sara Khadem gives her views on Alireza Firouzja's switch to the #FIDE flag. pic.twitter.com/Poo8n3RcaR — Nigel Short (@nigelshortchess) December 26, 2019

Nigel Short, Vize-Präsident der Fide, schrieb auf Twitter: "Die aktuelle Position des iranischen Schachverbands ist nicht tragbar." Der iranische Verband dagegen teilte mit, er habe gegen Firouzjas Teilnahme protestiert. Er findet es nicht akzeptabel, dass der 16-Jährige unter neutraler Flagge antritt.

Wie geht es für Firouzja weiter?

Da er sich selbst noch nicht geäußert hat, ist das noch unklar. Mehrdad Pahlevanzadeh, Präsident des iranischen Schachverbands, sagte jedoch der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim, Firouzja habe sich entschieden: "Er sagte uns, dass er seine Nationalität ändern will." Seit einiger Zeit lebt der Teenager, so heißt es, mit seinem Vater in Frankreich. "Vielleicht will er unter der französischen oder US-amerikanischen Flagge spielen", sagte Pahlavanzadeh. Sicher ist: In beiden Ländern könnte Firouzjas Karriere besser gefördert werden.

Die Entscheidung fällt aber wohl erst im kommenden Jahr. Erst einmal spielt Firouzja die WM im Schnellschach und Blitzschach in Moskau zu Ende. Mit sechs von zehn möglichen Punkten stand er vor den finalen fünf Runden am Samstag auf Rang 36 im Schnellschach. Ab Sonntag spielt er dann auch bei der zweitägigen WM im Blitzschach.

Gab es schon Probleme mit Iran in anderen Sportarten?

Ja, zwei Beispiele: Iran soll seinen Judo-Star Saeid Mollaei bei der Judo-WM 2019 gezwungen haben, im Halbfinale zu verlieren, um im Finale nicht gegen den Israeli Sagi Muki antreten zu müssen. Dafür wurde Iran vom Judo-Weltverband gesperrt. 2017 wurden zwei Schlüsselspieler der iranischen Fußball-Nationalelf aus dem Team ausgeschlossen, weil sie mit ihrem Verein gegen eine israelische Mannschaft gespielt hatten.