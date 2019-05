Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (31) muss zweieinhalb Wochen vor den French Open in Paris (26. Mai bis 9. Juni) einen weiteren Rückschlag verkraften. Die 31-Jährige sagte beim WTA-Turnier in Madrid ihre Teilnahme am Zweitrundenmatch gegen die Kroatin Petra Martic wegen einer Verletzung am rechten Knöchel ab.

"On clay, you have to be 100%. It's not an easy decision, especially here in Madrid."



- @AngeliqueKerber on her withdraw from the @MutuaMadridOpen pic.twitter.com/0DfVpHJQ2h — WTA (@WTA) 7. Mai 2019

"Ich glaube, es ist nichts Ernstes, aber ich bin nicht in der Lage, alles zu geben", sagte Kerber. Um den weiteren Verlauf der Sandplatz-Saison nicht zu gefährden, wolle sie kein Risiko eingehen und habe sich zu dem Schritt entschlossen, sagte Kerber, die mit der erneuten Zwangspause haderte: "Das ist die schlechteste Vorbereitung auf eine Sandplatz-Saison, die ich je hatte. Erst der Virus, jetzt das. Ich hatte mich wirklich auf dieses Jahr gefreut", sagte Kerber. Im April hatte die deutsche Nummer eins das Fed-Cup-Duell in Lettland kurzfristig wegen eines grippalen Infekts verpasst.

Start in Rom fraglich

Kerber, die in der ersten Runde die Ukrainerin Lesia Zurenko souverän geschlagen hatte, war in der spanischen Hauptstadt die einzige verbliebene deutsche Spielerin, nachdem am Sonntag Julia Görges nach ihrem verletzungsbedingten Aus beim Heimturnier in Stuttgart die nächste Erstrundenniederlage hinnehmen musste.

Ob Kerber beim nächste Woche stattfindenden Turnier in Rom teilnehmen kann, steht noch nicht fest. Die French Open sind das einzige der vier Grand-Slam-Turniere, das Kerber noch nicht gewinnen konnte.

Struff verpasst Überraschung

Juanjo Martin/EPA-EFE/REX Jan-Lennard Struff in seiner Partie gegen Marin Cilic

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Masters in Madrid eine Überraschung gegen den Kroaten Marin Cilic verpasst. Der 29-Jährige unterlag in der zweiten Runde dem US-Open-Sieger von 2014 6:4, 3:6, 4:6. In seiner Auftaktpartie hatte Struff den Australier Nick Kyrgios in zwei Sätzen besiegt.

"Es waren genug Chancen da, deshalb bin ich sehr enttäuscht", sagte Struff. "Es fehlte die Aggressivität von der Grundlinie, ich habe auch nicht mehr so gut retourniert und dann kam dieses blöde Break am Anfang des dritten Satzes." Diesem Rückstand lief er vergeblich hinterher.

Damit sind beim Sandplatzturnier in Spaniens Hauptstadt aus deutscher Sicht noch Titelverteidiger Alexander Zverev und Philipp Kohlschreiber vertreten. Zverev trifft nach seinem Freilos in der zweiten Runde auf den 37-jährigen Spanier David Ferrer, der in Madrid das letzte Turnier seiner Karriere bestreitet. Kohlschreiber tritt gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe an.