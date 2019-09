NFL-Superstar Antonio Brown ist nach nur einem Einsatz für die New England Patriots entlassen worden. Das teilte das Team mit. Man schätze die "harte Arbeit" der Beteiligten in den vergangenen elf Tagen, man halte es jedoch für das Beste, "eine andere Richtung einzuschlagen". Brown bedankte sich per Tweet bei dem Team.

Am Montag hatte die US-Fachzeitschrift "Sports Illustrated" von mehreren Fällen häuslicher Gewalt seitens des Football-Stars berichtet. Unter anderem soll Brown demnach eine Künstlerin sexuell belästigt haben und ihr nach Veröffentlichung der Berichte in Textnachrichten gedroht haben - während bereits eine Untersuchung der NFL läuft, nachdem eine frühere Fitnesstrainerin Brown der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Früher am Nachmittag hatte der Sportartikelhersteller "Nike" seine Zusammenarbeit mit dem NFL-Spieler beendet. Brown dementiert alle Vorwürfe.

Vor weniger als zwei Wochen war der Wide Receiver zum Titelverteidiger gewechselt und hatte am vergangenen Sonntag sein Debüt gegen die Miami Dolphins gegeben. Die Patriots waren Browns drittes Team in diesem Kalenderjahr, zuvor hatte er nach mehreren Streitereien mit dem Management der Oakland Raiders um seine Entlassung gebeten - und diesen Wunsch erfüllt bekommen.