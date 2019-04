Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Masters in Monte Carlo problemlos in die zweite Runde eingezogen. Seine Partie gegen den Japaner Taro Daniel gewann der 35-jährige Routinier mit 6:1, 6:3. Für eine Überraschung sorgte Jan-Lennard Struff: Mit 5:7, 6:3, 6:1 schlug der Deutsche den Weltranglisten-20. Denis Shapovalov aus Kanada.

In der zweiten Runde wartet auf Kohlschreiber nun der Weltranglistenerste Novak Djokovic, der das zweitwichtigste Sandplatzturnier der Saison bereits zweimal gewinnen konnte (2013 und 2015). Im März hatte sich Kohlschreiber beim Indian Wells entgegen der Erwartungen gegen den Serben durchgesetzt. Es war sein zweiter Sieg gegen Djokovic.

Struffs nächster Gegner ist der ehemalige Weltranglistendritte Grigor Dimitrow. Der Bulgare hatte mit 7:5, 6:4 über Matteo Berrettini triumphiert. Der an Nummer drei gesetzte Alexander Zverev hat in der ersten Runde ein Freilos und bekommt es in seinem ersten Match am Mittwoch entweder mit dem Argentinier Juan Ignacio Londero oder Félix Auger-Aliassime, dem anderen großen kanadischen Talent neben Shapovalov, zu tun.