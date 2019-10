Es ist seit einigen Jahren üblich, dass sich Mannschaften für die Playoffs einen speziellen Hashtag zulegen. Dieser soll Klub und Fans für die entscheidenden Wochen der Saison vereinen. #STAYINTHEFIGHT lautete der Hashtag der Washington Nationals. Ein Motto, das für die Baseballer aus der US-Hauptstadt zum Homerun wurde.

Denn ihre K.o.-Runde war ein einziger Kampf. Ein mitunter aussichtsloser Fight. Gegen scheinbar übermächtige Gegner. Doch sie haben trotzdem nie aufgegeben. Immer weitergemacht. Egal, wie aussichtslos es auch schien. Sie sind im Kampf geblieben - und nun erstmals Meister der Major League Baseball geworden.

Der entscheidende vierte Sieg in der World Series gelang Washington gegen die favoriserten Houston Astros durch ein 6:2 am Mittwoch. "Wir haben nie aufgegeben, immer weitergekämpft. Ich könnte nicht stolzer auf dieses Team sein. Was für eine Geschichte", sagte Ryan Zimmerman. Er spielt beim Verein, seitdem der Klub 2005 von Montreal nach Washington kam.

Die Nationals entschieden eine Finalserie 4:3, die in die MLB-Geschichte einging. Erstmals gewannen die Gästeteams alle sieben Spiele. Washingtons Erfolg kommt durchaus überraschend. Der Klub war mit 19:31 Siegen gestartet. In den Playoffs kam bislang immer in der ersten Runde das Aus. Doch nun gelangen in 30 Tagen elf Siege - acht davon nacheinander auswärts.

Noch bemerkenswerter: Fünfmal stand Washington vor dem Playoff-Aus - lag gegen Milwaukee und die Los Angeles Dodgers im entscheidenden Spiel jeweils im achten Inning hinten - und gewann dennoch alle Spiele. Auch beim 6:2-Triumph in Houston hatte der Gegner bis zum siebten Inning 2:0 geführt. Eine richtige Erklärung für diese Spielverläufe hat Third Baseman Anthony Rendon nicht. Nur soviel: "Wir haben zusammengehalten, einfach weitergekämpft und sind jetzt ganz oben."

Jeder habe seinen Anteil zum Erfolg beigetragen, von der Nummer eins bis zur Nummer 25, meinte Max Scherzer. Der 35-Jährige spielt seit 2008 in der MLB, zählt zu den herausragenden Pitchern. Sein einziges Manko: Er war bislang ein titelloser Topstar. Alle wussten, dass er eine wichtige Rolle spielen müsse, sollte Washington eine Chance haben. Und der Auftakt war vielversprechend.

Mit einer Spritze fitgemacht

Scherzer hatte beim 5:4-Sieg im ersten Match in Houston gespielt und sollte, gemäß der Rotation, in der fünften Partie wieder auf dem Wurfhügel stehen. Doch er musste absagen, hatte so starke Nackenschmerzen, dass er seinen rechten Wurfarm nicht heben konnte. Auf dem Flug nach Houston am Montag trug Scherzer eine Halskrause. Seine Saison schien beendet.

Nach einer Kortison-Spritze stand er am Dienstag jedoch im Training auf dem Platz. "Er ist unser Starter für Spiel sieben", verkündete Trainer Dave Martinez. Aber um dieses siebte Spiel zu erreichen, mussten die Nationals erstmal die sechste Partie gewinnen. Und das, nachdem sie daheim gerade alle drei Spiele verloren hatten und das Momentum klar auf Seiten der Astros war. Doch die Nationals hatten in Stephen Strasburg noch einen weiteren Weltklasse-Werfer. Er pitchte überragend und legte mit seinen raffinierten Würfen die Basis für den 7:2-Sieg - und den Showdown zwischen Scherzer und Houstons Zack Greinke in der entscheidenden siebten Partie.

Mike Ehrmann/Getty Images/AFP Star-Pitcher der Nats: Max Scherzer

Scherzer ließ zwar in seinen fünf Innings zwei Runs zu, so dass Houston 2:0 vorne war. Allerdings sorgte er vor allem für Schadensbegrenzung. Denn sechsmal standen Astros-Spieler in aussichtsreichen Positionen und hätten bei einem weiteren erfolgreichen Schlag die Führung ausbauen können. Greinke wiederum schien sechs Innings lang unantastbar. Egal, wie die Nationals-Spieler ihre Schläger auch schwangen, sie trafen seine Bälle einfach nicht. Und selbst als Rendon im siebten Inning mit einem Homerun auf 1:2 verkürzte, wähnten sich die Astros noch in meisterlichen Sphären.

Der Absturz kam, als Greinke den Wurfhügel verließ. Will Harris, der ihn ablöste, fand Juan Soto auf der First Base und Howard Kendrick am Schlag. Und Letzterer nutzte gleich Harris' zweiten Wurf zu einem Two-Run-Homerun - und somit zur 3:2-Gästefühung. Es war die entscheidende Aktion, die Führung gaben die Nats nicht mehr ab und gewannen 6:2. "Wir waren heute am Boden, aber niemand von uns hat geglaubt, wir hätten schon verloren", meinte Dave Martinez stolz. Sein Team habe das ganze Jahr über gekämpft, so der Coach, der sich im Moment des größten Triumphes an den Playoff-Hashtag erinnerte. "Wisst ihr was? Wir sind im Kampf geblieben. Und wir haben den Kampf gewonnen."

Und deshalb hatten die Nationals wenige Minuten nach dem Triumph ihren Twitter-Account bereits aktualisiert. FIGHT FINISHED.