Baseball Max Kepler holt mit Minnesota Homerun-Rekord

Die Minnesota Twins haben in der Major League Baseball (MLB) einen Rekord für die meisten Homeruns in einer Saison aufgestellt. Bei der 7:10-Niederlage des Teams mit dem deutschen Profi Max Kepler bei den Detroit Tigers schlug Mitch Garver den 268. Homerun eines Twins-Spielers in der laufenden Saison. Den bisherigen Rekord hatten die New York Yankees im vergangenen Jahr aufgestellt.

Kepler steuerte einen Homerun bei und darf den nächsten Rekord in dieser Saison feiern. Vor zwei Wochen hatte er mit seinem 33. Homerun einen Rekord für einen in Europa geborenen Spieler aufgestellt. Der 26-Jährige übertraf die Marke des in Schottland geborenen und mit zwei Jahren in die USA ausgewanderten Bobby Thomson aus dem Jahr 1951. Inzwischen steht Kepler bei 36 Homeruns.