Bayern München ist mit einem Sieg ins Finale der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. In der Neuauflage des Vorjahresduells setzte sich der amtierende Meister 74:70 (36:37) gegen Alba Berlin durch.

Der FC Bayern führt damit in der Best-of-Five-Serie 1:0. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist Meister. Für die Münchner war es die 22. Heimpartie in Folge ohne Niederlage. Vor 6500 Zuschauern war Nihad Djedovic mit 18 Punkten bester Münchner Werfer, für Alba traf Peyton Siva (14) am häufigsten.

Berlin fand besser in die Partie, die Gäste waren nach vier Minuten 11:0 davonzogen, ehe Nihad Djedovic die ersten Punkte für die Bayern holte. Bis zur Halbzeit kämpften sich die Gastgeber heran, gingen 19 Sekunden vor der Pause nach einem Dunk von Nemanja Dangubic erstmals in Führung (36:35).

In der zweiten Hälfte erwischten die Bayern den besseren Start in die durch Fouls häufig unterbrochene Partie. Nachdem Kapitän Danilo Barthel kurz vor dem Schluss drei Freiwürfe verwandelt hatte, war der Auftaktsieg perfekt.